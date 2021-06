Minst 61 koronadødsfall i Sverige den siste uken

utenriks

Hackerangrepet førte til at Folkhälsomyndigheten stengte serveren der tilfeller av smittsomme sykdommer registreres. Torsdag var dermed første gang på en uke at det ble rapportert nye tall fra Sverige, men det vil fortsatt være et etterslep i tallmaterialet.

Pandemien har så langt krevd 14.512 liv i Sverige, og det er registrert 1.076.993 smittetilfeller.

I Danmark er det registrert 2.517 dødsfall og 284.117 smittetilfeller siden pandemien nådde landet, opplyser Statens Serum Institut. Det siste døgnet har 1.028 personer fått påvist smitte. Det er registrert ett nytt dødsfall.

143 covid-19-pasienter er nå innlagt på danske sykehus. 34 av dem ligger på intensivavdeling, 23 med respirator.

