USA letter på reglene for leveranser av vaksineråstoff

Det opplyser Det hvite hus. Regelendringen ventes å bedre mangelen på sentrale vaksineingredienser for bedrifter og myndigheter globalt.

Bidens regjering dropper bruken av den såkalte Defense Production Act for å sikre prioritering av leveranser til selskapene AstraZeneca, Novavax og Sanofi. Så langt har ikke disse tre fått amerikansk godkjenning for sine koronavaksiner, til tross for at de penger fra føderale myndigheter til utvikling og produksjon.

Amerikanske myndigheter sier USA nå har nok vaksiner til hele befolkningen. Presset øker dermed for at amerikanske vaksiner og forsyninger gjøres tilgjengelig for land som har problemer.

