Facebook vil utestenge tidligere president Donald Trump i to år

Selskapet har konkludert med at han oppildnet til vold i forkant av stormingen 6. januar.

– På slutten av denne perioden vil vi rådføre oss med eksperter for å vurdere om risikoen for den offentlige sikkerheten er over. Vi vil vurdere eksterne faktorer, inkludert voldshendelser, restriksjoner på fredelige forsamlinger og andre tegn på uro i sivilsamfunnet, skriver Facebooks visepresident for internasjonale forhold, Nick Clegg, i en bloggpost fredag.

I mai opprettholdt et kontrollorgan i selskapet utestengelsen av ekspresidenten, men bemerket samtidig at beslutningen måtte vurderes på nytt innen et halvt år.

Facebook planlegger også å avvikle en omstridt praksis som selskapets leder Mark Zuckerberg har gått i bresjen for, som innebærer spesielle regler for politikere på plattformen. Hatprat, desinformasjon og annet innhold som ellers ville blitt fjernet, har blitt godtatt med henvisning til at dette er «nyhetsverdig» innhold.

Nettkjempen uttalte fredag at selskapet fortsatt ville benytte argumentet om nyhetsverdighet for å la enkelte poster fra politikere stå, selv om de bryter med reglene som gjelder for andre. Facebook sier imidlertid at de ikke lenger «vil behandle materiale som postes av politikere på annen måte enn materiale som postes av andre».