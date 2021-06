Én million europeere har allerede EUs koronasertifikat

utenriks

Justiskommissær Didier Reynders opplyste om tallene til EU-parlamentet tirsdag, der det skal stemme om koronasertifikatet bør bli forankret i loven i tide for Europas største turistsesong; sommeren.

Det er ventet at ordningen med koronasertifikat vil bli godkjent av et stort flertall i EU-parlamentet ettersom de 27 medlemslandene og de folkevalgte i parlamentet har blitt enige om en avtale om detaljene for sertifikatet.

Resultatet av avstemmingen vil bli kjent tidlig onsdag.

Koronasertifikatet viser om en person er immun mot koronaviruset, enten gjennom vaksinering eller tidligere sykdom, i tillegg til negative testresultater.

Målet er at det dermed kan åpnes for reiser innad i Europa fra 1. juli for dem som har fått koronasertifikat. De vil da slippe krav om karantene og koronatesting.

Tirsdag hadde allerede ni EU land tatt i bruk dokumentet, blant annet sommerdestinasjonene Hellas, Spania og Kroatia, i tillegg til Tyskland, som står for flertallet av sommerturistene i Europa.

Sertifikatet har også blitt godkjent for bruk i Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Litauen og Polen.

