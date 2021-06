Koronasmitten øker i Russland

utenriks

10.407 nye tilfeller er registrert det siste døgnet i Russland. I Moskva er antallet tilfeller høyere enn det har vært siden januar.

Til sammen har Russland det sjette høyeste antallet smittede i verden. Myndighetene anklages likevel for å dysse ned pandemien, og det russiske statistikkbyrået Rosstat viser at landet har registrert 270.000 koronarelaterte dødsfall fram til slutten av april – mer enn det dobbelte av tallet myndighetene opererer med.

Landet innførte en stram nedstenging våren 2020, men siden da har samfunnet vært relativt åpent. Myndighetene har håpet at de fire russiskproduserte koronavaksinene kan stanse pandemien. Imidlertid har kun 12 prosent av befolkningen – 18 millioner mennesker – fått en dose av vaksinen hittil.

President Vladimir Putin har oppfordret russerne til å vaksinere seg. 60 prosent av de spurte i en meningsmåling fra byrået Levada svarer imidlertid at de ikke har tenkt å vaksinere seg. Uavhengige sosiologer sier vaksinevegring er et tegn på at tilliten mellom russerne og myndighetene har kollapset.

