Medier: USA vil gi bort 500 millioner vaksinedoser

Washington Post viser til tre kilder med kjennskap til planen, som det ventes at Biden vil kunngjøre under G7-toppmøtet i Storbritannia fredag.

Da Biden onsdag steg om bord i flyet på vei til Europa, bekreftet han overfor journalister at han vil presentere sin globale vaksinestrategi under G7-møtet.

Nyhetsbyrået AP skriver at vaksinedosene skal deles gjennom det FN-støttede Covax-samarbeidet, til 92 lav- og mellominntektsland og Den afrikanske unionen i løpet av det neste året.

200 millioner doser skal gis bort i år, mens resten skal deles ut i første halvdel av 2022.

Ifølge avisen The New York Times' kilder har USA inngått en avtale med Pfizer som innebærer at vaksinene kjøpes til kostpris.

USA har vært under økende press for å vise hvordan de akter å dele vaksiner med verden. Skjevfordelingen av vaksiner blir stadig tydeligere, og etterspørselen faller i USA. 64 prosent av den voksne befolkningen i landet har fått minst én dose.

Biden-administrasjonen har tidligere lovet å gi bort minst 80 millioner vaksinedoser innen utgangen av juni.

I forrige uke opplyste Det hvite hus at Covax vil få 19 millioner av disse dosene, mens USA på egen hånd vil fordele 6 millioner doser blant utvalgte land i Latin-Amerika, Karibia, Asia og Afrika.

Globalt er det bekreftet over 3,7 millioner koronarelaterte dødsfall. Over 174 millioner mennesker har fått påvist smitte, men mørketallene antas å være store.

