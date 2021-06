Egeland: Danmarks asylpolitikk er et skrekkeksempel

utenriks

Jan Egeland sier Mette Fredriksen-regjeringens lov er den mest «gjerrige, smålige og hyklerske» han har sett i nordisk politikk og en alvorlig trussel mot internasjonalt arbeid om flyktninger, skriver Politiken.

– Jeg kommer til å bruke Danmark som et skrekkeksempel i mine internasjonale taler og arbeid. Tidligere var det Ungarn, nå er det Danmark, sier Egeland.

Tanken bak loven er at folk som kommer til Danmark for å søke asyl, blir sendt til et tredje land mens asylsøknaden behandles.

– Verdens fattigste land, Libanon, Rwanda, Jordan, må holde grensene åpne for kvinner og barn som blør, mens danskene vil sitte i Nyhavn med øl og svinestek og nyte en av verdens beste velferdsordninger helt alene, hevder Egeland.

Danmarks innvandrings- og integreringsminister Mattias Tesfaye er sterkt uenig i kritikken.

– Danmark er verken gjerrige eller smålige. Vi er ett av ganske få land som lever opp til FNs målsetting om utviklingshjelp. Det handler om å bruke ressursene på å hjelpe så mange som mulig. Det er vi i full gang med å realisere, og det er jeg stolt av, skriver Tesfaye.

Den omstridte loven ble vedtatt i det danske folketinget 3. juni.

