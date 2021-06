FN: Økning i barnearbeid for første gang siden årtusenskiftet

utenriks

I en felles rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Unicef heter det at 160 millioner barn ble tvunget til barnearbeid i starten av 2020, en økning på 8,4 millioner i løpet av bare fire år.

Økningen begynte før pandemien. Det er en dramatisk endring fra en nedadgående trend i perioden 2000 til 2016, da det ble 94 millioner færre barn i barnearbeid, heter det i rapporten.

ILO og Unicef advarer om at ytterligere 50 millioner barn kan bli tvunget til barnearbeid de neste to årene om det ikke gjøres mer for å motarbeide fattigdom på globalt plan.

(©NTB)