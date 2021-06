Ny korrupsjonssiktelse mot Aung San Suu Kyi

utenriks

Landets myndigheter har funnet bevis på at hun har gjort seg skyldig i korrupsjon «ved å bruke stillingen sin», ifølge regjeringsstyrte Global New Light of Myanmar.

Suu Kyi ble avsatt i et militærkupp 1. februar og satt i husarrest. Kuppet førte til omfattende protester som sikkerhetsstyrkene har slått brutalt ned på. Nærmere 850 sivile er blitt drept, ifølge den lokale observatørgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Fra før er fredsprisvinneren tiltalt for en rekke punkter, blant annet for å ha brutt koronarestriksjoner under valgkampen i fjor og for å ha vært i besittelse av walkietalkier uten lisens.

Juntaen har også truet med å oppløse Suu Kyis parti, NLD, som vant fjorårets valg. Juntaen mener det fant sted valgfusk.

Rettssaken mot henne skal etter planen starte neste uke.

