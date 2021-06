Presidentkandidat kan på nytt bli fengslet i Peru

utenriks

Keiko Fujimori anklages for korrupsjon og har vært varetektsfengslet flere ganger de siste årene.

Påtalemyndigheten mener nå at den høyrepopulistiske politikeren har brutt vilkårene for løslatelse, og krever at hun på nytt blir varetektsfengslet.

Med neste alle stemmene fra valget talt opp, ligger Pedro Castillo fra det marxist-leninistiske partiet Peru Libre an til seier med 50,2 prosent.

Påstander om juks

Fujimori, som representerer partiet Fuerza Popular, har fått 49,8 prosent, men landets valgkommisjon har ennå ikke utropt en vinner.

Fuerza Popular har krevd omtelling etter påstander om valgjuks, og partiet krever også at rundt 200.000 stemmer blir forkastet som følge av uregelmessigheter ved valglokaler.

Uavhengige valgobservatører mener derimot at valget stort sett gikk riktig for seg.

Presidentdatter

Keiko Fujimori er datter av tidligere president Alberto Fujimori, som styrte Peru fra 1994 til 2000 da han flyktet i eksil til Japan, anklaget for korrupsjon og menneskerettsbrudd.

Han ble senere pågrepet i Chile og utlevert til Peru, der han ble dømt til 25 års fengslet.

Ulovlig partistøtte

Keiko Fujimori anklages for å ha mottatt rundt 10 millioner kroner i ulovlig partistøtte fra det brasilianske entreprenørfirmaet Odebrecht i forbindelse med presidentvalgkampen i Peru i 2011.

Hun nekter for å ha mottatt penger og kaller etterforskningen en politisk motivert heksejakt.

Odebrecht står i sentrum for en rekke korrupsjonssaker i flere latinamerikanske land og har erkjent å ha betalt minst 240 millioner kroner i bestikkelser til peruanske politikere og tjenestemenn siden 2004.

