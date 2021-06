Minst tre drept i angrep i Elfenbenskysten

utenriks

– Eksplosjonen etterlot også tre som ble såret, sier en sikkerhetskilde.

Lørdagens angrep skjedde to uker etter et annet angrep der antatte jihadister drepte en soldat i byen Tougbo, også det nær grensen til Burkina Faso.

Angrepet lørdag skjedde to dager etter at Elfenbenskysten og Frankrike i fellesskap åpnet et antiterrorsenter nær hovedstaden Abidjan for å trappe opp Sahel-regionens evne til å knuse jihadisttrusselen som brer seg.

Sikkerhetseksperter har advart om at det blodige jihadistopprøret kan spre seg ytterligere, sørover gjennom landene som grenser mot Guineabukta.

Islamistopprøret i Sahel-regionen startet i det nordlige Mali i 2012 og spredte seg senere til Niger og Burkina Faso i 2015. Elfenbenskysten ble rammet av det første angrepet i mars 2016, da 19 mennesker ble drept i en ferieby nær Abidjan.

