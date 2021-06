Naftali Bennetts regjering er godkjent og tatt i ed

utenriks

49 år gamle Naftali Bennett, som leder det høyrenasjonalistiske partiet Yamina, er dermed Israels nye statsminister. Han erstatter Benjamin Netanyahu, som har vært statsminister siden 2009.

Bennetts regjering vant et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen Knesset med 60 mot 59 stemmer. Ett medlem av det arabiske partiet Ra'am avsto fra avstemningen, skriver Times of Israel.

Rekordhøy kvinneandel

Avisa bemerker at regjeringen blir den første i Israels historie med en ortodoks jøde som statsminister, første med et arabisk parti i regjeringskoalisjonen, og med rekordhøy kvinneandel.

Debatten før voteringen var svært opphetet og varte i flere timer. Bennett brukte lang tid på å komme gjennom talen sin fordi han stadig vekk fikk tilrop fra Netanyahus tilhengere.

I talen anklaget han Netanyahu og støttespillerne for å være splittende og ødeleggende for Israel, og mente hans egen koalisjon er den eneste som kan skape samling i et dypt splittet land.

– Farlig og venstreorientert regjering

Netanyahu selv satt rolig under avstemningen, med mesteparten av ansiktet gjemt bak et munnbind. Han reiste seg for å forlate salen da resultatet var klart, før han snudde seg og tok Bennett i hånden. Deretter gikk han videre til opposisjonsbenken.

Israels lengstsittende statsminister har ikke lyktes med å danne ny regjering selv etter fire valg på to år. Søndag sa han at han langt fra er ferdig i politikken og at han vil fortsette som leder for Likud-partiet.

Han har lovet å komme tilbake snart, og sier han vil gjøre alt for å felle det han kaller en farlig og venstreorientert regjering.

Åtte partier

Bennett skal nå lede en regjering med støtte fra til sammen åtte ulike partier fra hele det politiske spekteret – deriblant Ra'am. De har lite til felles annet enn ønsket om å felle Netanyahu. Både Bennett selv og flere av de andre partilederne har tidligere sittet i regjering med ham, men siden skiftet side.

Netanyahu har god grunn til å frykte at han mister makten. Han er tiltalt for korrupsjon, rettssaken begynte i februar 2021, og det er vanskeligere for ham å trenere saken når han ikke lenger er statsminister.

– Mest sannsynlig klarer de å danne regjering. Da møter Netanyahu i retten, og det er sannsynlig at han blir dømt for korrupsjon. Skjer det, sprekker koalisjonen med én gang. Da vil høyrepartiene finne sammen, sa UiO-professor Hilde Henriksen Waage til NTB i forrige uke.

Biden gratulerer

Med lite annet å være enige om, kommer trolig den nye regjeringen til å ha et lite ambisiøst program uten store initiativer på blokka. De vil søke mer forsoning med Palestina og et godt forhold til USA, samtidig som Bennett gjorde det klart at han er motstander av en ny atomavtale med Iran.

I en uttalelse har president Joe Biden allerede gratulert Bennett.

– Min administrasjon skal jobbe med den nye israelske regjeringen for å fremme sikkerhet, stabilitet og fred for israelere, palestinere og andre i regionen, heter det i uttalelsen.

27 ministre

Den nye statsministeren skal sitte på posten i to år, fram til Yair Lapid fra sentrumspartiet Yesh Atid tar over. Lapid er inntil videre utenriksminister. Det er til sammen 27 ministre i den nye regjeringen, hvorav ni kvinner. Benny Gantz fra partiet Blått og hvitt blir forsvarsminister. Avigdor Lieberman fra Yisrael Beiteinu, som tidligere har vært Netanyahus visestatsminister, blir finansminister.

I Tel Aviv hadde tusenvis av opposisjonstilhengere samlet seg på Rabin-plassen.

– Rabin-plassen jubler og er glad, står det i denne tweeten.

