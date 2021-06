ICC-aktor vil ha full etterforskning av narkokrigen på Filippinene

utenriks

Fatou Bensouda går av denne uken, og dette er noe av det siste hun gjør som leder for aktoratet i ICC.

– I dag kunngjør jeg at den innledende undersøkelsen av situasjonen på Filippinene er avsluttet, og at jeg har bedt om å få godkjent at etterforskningen fortsetter, sier Bensouda i en uttalelse mandag.

Krigen mot narkotika ble startet av president Rodrigo Duterte og er kjennetegnet av at politiet har gjennomført mange drap på personer mistenkt for både små og store brudd på narkotikalovgivingen.

(©NTB)