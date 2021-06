USAs justisdepartement granskes etter overvåking

utenriks

– I tråd med vår forpliktelse til rettsreglene må vi forsikre oss om at vi gjør alt for å følge opp spørsmål rundt maktfordeling framover, sa justisminister Merrick Garland i en uttalelse mandag.

Han har bedt om en etterforskning av hvorvidt justisdepartementet drev ulovlig overvåking av demokrater mens Donald Trump var president.

Videre sa Garland at det kan ha skjedd brudd på prinsipper som i lang tid har vært regnet som «hellige» av ansatte i justisdepartementet.

– Politiske eller andre upassende vurderinger kan ikke spille noen rolle i avgjørelsen av om dette skal etterforskes eller lede til straffeforfølgelse, sa han.

Russland-granskning

Nylig ble det avslørt at justisdepartementet forsøkte å få utlevert registre over telefonsamtalene til journalister og kongressrepresentanter fra Demokratene under Trumps presidentperiode. Dette skjedde mens flere demokrater gransket om Trumps valgkampteam hadde samarbeidet med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet i 2016.

– Det er viktige spørsmål som må bli besvart i forbindelse med departementets forsøk på å få tak i registre knyttet til medlemmer av Kongressen og ansatte i Kongressen, sa Garland.

Han sa at han har bedt generalinspektøren om å se på saken og gjennomføre en grundig og uavhengig etterforskning.

Ifølge kongressrepresentantene Adam Schiff og Eric Swalwell fikk Apple ordre om å utlevere deres telefonregistre, samt registre fra familiemedlemmene deres.

Apple sier at selskapet ble stevnet for informasjon om 73 telefonnumre og 36 mailadresser den 6. februar 2018, og at selskapet samtidig ble nektet å opplyse de involverte. Ordren ble fornyet tre ganger, heter det i en uttalelse.

Journalister overvåket

Justisdepartementet fikk også utlevert registre over telefonaktiviteten til journalister i CNN, Washington Post og New York Times uten at de visste det. Toppledere fra de tre mediehusene møtte Garland mandag.

Administrerende direktør Bruce Brown i Reporters Committee for Freedom of the Press sier at de gjorde det klart at overvåkingen utgjør en «eksistensiell krise» for mediehusene.

– Disse nyhetsorganisasjonene kan ikke gjøre jobbene sine på effektivt vis om de ikke kan beskytte kilder, og det ble gjort veldig, veldig tydelig i dagens møte, sier han.

Den hemmelige overvåkingen skjedde mens Trump ble etterforsket av spesialetterforsker Robert Mueller og etterretningskomiteen i Representantenes hus, som demokraten Schiff ledet.

Spørsmålene som etterforskningen skulle gi svar på, var om valgkampteamet hans hadde samarbeidet med Russland og om Trump forsøkte å hindre etterforskningen.

Det er ikke kjent om Trump ga justisdepartementet eksplisitt beskjed om å etterforske Schiff og Swalwell, og Trumps tidligere justisministre Jeff Sessions og Bill Barr har avvist at de kjente til stevningene om å få utlevert telefonregistrene.

Pelosi vil ha høring

Demokratenes speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, krevde søndag at Sessions og Barr må vitne i Kongressen om det hun omtaler som en kjeltringaktig operasjon.

– Det som administrasjonen gjorde, justisdepartementet, ledelsen til den tidligere presidenten, gikk lenger enn det selv Richard Nixon gjorde, sa Pelosi til CNN med referanse til Watergate-skandalen som førte til at Nixon gikk av som president.

– Dette dreier seg om å undergrave loven. Og det at justisministrene Barr og Sessions sier at de ikke visste noe om det, er umulig å tro, la hun til før hun foreslo at de må komme til Kongressen for å vitne under ed.

Demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, kunngjorde mandag at det vil åpnes etterforskning av stevningene for informasjon om telefonaktiviteten til både folkevalgte og journalister.

Mitch McConnell, som leder republikanerne i Senatet, sier at Trumps justisministre ikke bør måtte vitne i Kongressen, og han ber Demokratene unngå «politisk motiverte etterforskninger».

