USAs sentralbank øker anslaget for prisveksten

utenriks

De massive hjelpetiltakene for å få økonomien i gang igjen etter pandemien er en sentral årsak. Sentralbanken viser imidlertid til at prisveksten skyldes forbigående faktorer, men forsikrer at banken står klar til å gripe inn hvis det trengs.

Sentralbanken justerer også opp sitt anslag for den økonomiske veksten fra 6,5 prosent til 7 prosent. Likevel ser ikke Federal Reserve for seg noen renteheving før i 2023.

– Det er fortsatt risiko i det økonomiske bildet, slår sentralbanken fast, til tross for en bedring både i økonomien og sysselsettingen.