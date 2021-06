utenriks

Det bekrefter det danske justisdepartementet i en pressemelding torsdag kveld.

– Dermed leverer vi på løftet om at danskene skal kunne reise på sommerferie i Europa, sier utenriksminister Jeppe Kofod.

Det var ventet at partiene i Folketinget ville lande en avtale som åpnet for at danskene kunne få reise fritt i EU i sommer. Omtrent på samme tid som reglene oppheves, tas unionens koronapass i bruk.

(©NTB)