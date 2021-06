FNs hovedforsamling stemmer over Myanmar-resolusjon

utenriks

Avstemningen skal ifølge diplomater holdes fredag, samme dag om FNs sikkerhetsråd holder uformelle samtaler om Myanmar, der en junta overtok makten 1. februar.

Samme dag ble landets sivile leder Aung San Suu Kyi avsatt og satt i husarrest. Over 850 mennesker er siden drept i demonstrasjoner mot militærregimet.

Det har tatt flere uker å utarbeide resolusjonsteksten, som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til. Teksten er et resultat av samtaler mellom vestlige land og medlemmer av Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN, som fungerer som megler i krisen.

Planen er at teksten skal vedtas med konsensus, ikke i en avstemning.

Holdningen til Kina, som er Myanmars viktigste allierte, er foreløpig ukjent.

Også i midten av mai ble det gjort et forsøk på å få vedtatt en resolusjon om Myanmar, men vestlige land valgte å avbryte prosessen for i stedet å forhandle med sørasiatiske land i et forsøk på å få mest mulig støtte til initiativet.

I den forrige teksten ble det oppfordret til en umiddelbar stans i direkte og indirekte forsyninger, salg og overføring av alle typer våpen, krigsmateriell og annet militært-relatert utstyr til Myanmar.

Den nye teksten er helt klart mindre skarp, ifølge diplomater.

