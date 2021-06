Flertall varsler mistillit mot Sveriges regjering – avstemning mandag

utenriks

Vänsterpartiet startet prosessen ved å erklære at de ikke lenger har tillit til Löfven. Det samme sier Sverigedemokraterna, som dermed sørget for nok stemmer til å sette i gang den formelle prosedyren fram mot et mistillitsforslag i Riksdagen.

Også Kristdemokraterna og Moderaterna stiller seg bak forslaget, som dermed ser ut til å ha flertall i Riksdagen.

Bakgrunnen for Vänsterpartiets misnøye er regjeringens forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på boliger. Tirsdag stilte partiet regjeringen et ultimatum: Dropp forslaget, eller innled forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sa partileder Nooshi Dadgostar torsdag. Hun sa at mistillitsforslaget skal legges fram i tide til å bli behandlet før Riksdagen tar sommerferie.

Ifølge Riksdagens leder skal avstemningen holdes mandag klokken 10. Før det må forslaget formelt fremmes to ganger, noe som skal skje torsdag og fredag.

SD forventer flertall

– Jeg forventer at flertallet i huset vil stemme for å fjerne Löfven, sier Sverigedemokraternas parlamentariske leder Henrik Vinge. Både hans parti og Kristdemokraterna ønsker å kvitte seg med Löfven.

– Det har vært sju vanskelige år siden Stefan Löfven tiltrådte. Vi ser nå muligheten til å danne en ny regjering, sier partileder Ebba Busch i Kristdemokraterna.

Minst 175 av nasjonalforsamlingens 349 medlemmer må stemme for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom. Etter at Moderaterna gjorde det klart at de også er innstilt på å felle regjeringen, er det fire partier med til sammen 181 representanter som støtter forslaget.

– Det er naturlig for oss å stemme mot denne regjeringen. Den bygger på uforenlige motsetninger og løfter, sier Moderaternas gruppeleder i Riksdagen, Tobias Billström.

Ultimatum

Like før Vänsterpartiets frist på 48 timer gikk ut, svarte justisminister Morgan Johansson med å invitere partene i boligmarkedet for å diskutere det omstridte forslaget om leiepriser.

Men det var altså ikke nok for Vänsterpartiet.

– Av samtalene oppfattet jeg at Morgan Johansson allerede gjør og har gjort det flere ganger med partene, sier Dadgostar. Hun understreker at det er forskjeller på samtaler og reelle forhandlinger.