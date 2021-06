Kraftig koronautbrudd ved USAs ambassade i Kabul

utenriks

Én ansatt ved ambassaden er allerede død, og 114 er sendt i karantene. Flere personer er blitt evakuert fordi de trenger medisinsk hjelp, opplyser ambassaden torsdag.

Den siste måneden har antall påviste koronatilfeller økt med 2.400 prosent i Afghanistan, og av dem som testes, er 34 prosent smittet, opplyser Røde Kors.

Samtidig er kun en halv prosent av befolkningen vaksinert.

– Konsekvensene av flere tiår med væpnet konflikt og naturkatastrofer er at det ikke er mulig håndtere en så stor økning i antallet syke og døde, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, i en pressemelding torsdag.

Ved USAs ambassade har alt gjenværende personell fått beskjed om å holde seg i isolasjon. De får kun lov til å gå ut for å hente mat og eventuelt for å trene utendørs, men da kun alene, ifølge et notat som er lagt ut på Twitter.

Afghanistan har til nå mottatt få vaksiner, men i helgen kom det en last med 700.000 vaksinedoser fra Kina. Ifølge en talsmann fra helsedepartementet sloss folk med hverandre for å komme først i køen da vaksineringen begynte.

