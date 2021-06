Mistillitsforslag på gang mot Sveriges regjering

utenriks

Vänsterpartiet krever at regjeringen dropper et forslag om fri fastsettelse av utleiepriser på boliger, eller at regjeringen innleder forhandlinger med leieboerforeningen for å sikre forbedringer.

Tirsdag ga partileder Nooshi Dadgostar regjeringen en frist på 48 timer. Like før fristen gikk ut, svarte regjeringen med å invitere partene i boligmarkedet for å diskutere det omstridte forslaget.

– Regjeringen har så langt, når fristen er ute, ikke oppfylt våre krav, sier Dadgostar.

Vänsterpartiet har 28 representanter i Riksdagen. De vil søke støtte hos Moderaterna og Kristdemokraterna til et mistillitsforslag.

For å sette i gang en mistillitsprosess, kreves det 35 stemmer. Minst 175 av nasjonalforsamlingens 349 medlemmer må stemme for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom.

