Med sju mot to stemmer besluttet høyesterettsdommerne torsdag å bevare hele lovgivningen som utgjør helsereformen.

Flertallet slår fast at verken Texas, andre republikanskledede delstater eller to enkeltpersoner har noen rett til å bringe sitt søksmål inn for en føderal domstol.

Reformen, populært kalt Obamacare, sørger for helseforsikring til flere enn 20 millioner mennesker i USA, særlig fattige, unge under 26, og mennesker med kroniske lidelser.