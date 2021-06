Nederland opphever nesten alle smitteverntiltak

utenriks

– Slutten på krisen er i sikte, sa statsminister Mark Rutte fredag.

De nye retningslinjene innebærer at restauranter, museer og teatre kan åpne dørene for flere enn tidligere, uten restriksjoner, og at diskoteker og nattklubber også kan åpne dørene.

Arrangementer der det ikke er mulig å holde avstand, som festivaler og idrettsarrangementer, vil være mulig hvis deltakerne er vaksinert eller kan vise en negativ koronatest.

Munnbind er kun påbudt der det er umulig å holde avstand, som på busser og tog.

Rutte kom likevel med en advarsel mot nye virusvarianter, spesielt deltavarianten.

Nederland registrerer nå cirka 45 nye infeksjoner per 100.000 innbyggere i uken. Over 50 prosent av befolkningen har fått minst én vaksinedose, mens om lag 28 prosent er fullvaksinert.

