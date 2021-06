Palestina skroter vaksineavtale med Israel

utenriks

Israels nye regjering kunngjorde fredag at de ville overføre vaksinedoser som snart går ut på dato, til Palestina. Til gjengjeld skulle Israel få en leveranse med tilsvarende antall doser som palestinerne har bestilt fra Pfizer, og som ventes levert i høst.

Palestinske myndigheter møtte kraftig kritikk i sosiale medier, der de ble beskyldt for å godta annenrangs vaksiner.

De første 100.000 dosene ble samtidig overført til den okkuperte Vestbredden. Samme kveld sa helsemyndighetene at de har inspisert vaksinene.

– De møtte ikke vår standard, så vi besluttet å returnere dem, sier den palestinske helseministeren Mai Alkaila.

Foreløpig er det ikke kommet noen kommentar til dette fra Israel, som i stor grad har stengt for sabbaten.

- Avtale med Pfizer

Israel har åpnet samfunnet igjen helt etter at rundt 85 prosent av den voksne befolkningen der har fått minst én vaksinedose.

Da Israels statsminister Naftali Bennett kunngjorde byttehandelen tidligere fredag, sa han at de er i ferd med å utløpe, men uten å si hvilken dato.

– Israel har signert en avtale med palestinske myndigheter, sa Bennett.

Palestinerne sa at overføringen var Pfizers idé for å fremskynde leveransen av 4 millioner doser som palestinske myndigheter alt har betalt for i en avtale med legemiddelselskapet.

– Dette er ikke en avtale med Israel, men med selskapet Pfizer, sa den palestinske helseministeren før avtalen ble skrotet.

Vellykket vaksinering

Israel sikret seg raskt avtaler med legemiddelindustrien. Det gjorde at de tidlig fikk store leveranser med Pfizer/Biontech-vaksinen og har gjennomført en av verdens mest vellykkede vaksinasjonskampanjer.

Israel har blitt kritisert for å ikke dele flere vaksiner med palestinerne i de okkuperte områdene.

Menneskerettsgrupper har sagt at Israel som okkupasjonsmakt i henhold til Genèvekonvensjonen er forpliktet til å dele vaksiner med palestinerne. Det avviser israelske myndigheter, som har vist til Oslo-avtalene fra 1990-tallet og sagt det i henhold til dem er de palestinske selvstyremyndighetene som har ansvaret for vaksinering av palestinere.

Under 10 prosent av befolkningen på Vestbredden og Gazastripen har fått vaksine.

