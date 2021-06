Sri Lanka får EU-hjelp til å vurdere miljøskader etter skipsulykke

utenriks

EU-ekspertene diskuterte fredag ulykken og eventuelle miljøskader med srilankiske tjenestemenn og andre involverte aktører.

Det er nesten en måned siden det brøt ut brann på konteinerskipet MV X-Press Pearl, som seilte under singaporsk flagg. Brannen fortsatte i tolv dager og ødela mesteparten av lasten, noe som forårsaket alvorlig miljøforurensning i havet rett utenfor Sri Lankas vestkyst og noen av landets mest kjente strender.

Ifølge Sri Lankas regjering har ikke landet nok ekspertise til selv til å vurdere miljøskadene, heller ikke hva de vil bety for landets økonomi.

Brannen brøt ut 20. mai mens skipet lå for anker utenfor hovedstaden Colombo og ventet på å legge til kai. Den ble først slukket i forrige uke. Etter dette begynte skipet å synke. Forsøk på å taue fartøyet lenger fra kysten mislyktes, og torsdag forsvant det i sjøen.

Skipet var lastet med 25 tonn salpetersyre og andre kjemikalier, og mesteparten ble ødelagt i brannen. Men vrakrester, inkludert brennende glassfiber og tonnevis av plastpelleter, har allerede forurenset kystlinjen.

Det er også frykt for at de resterende kjemikaliene og olje fra skipet vil gjøre skade på fisk og annet liv i havet. Skipet hadde om lag 300 tonn bunkerolje om bord, men det kan være at denne har brent opp i brannen.

