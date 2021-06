Fem dager karantene for briter som vil til Italia

utenriks

Ordningen som trer i kraft mandag, innebærer også at de tilreisende må ta en koronatest, opplyser Italias helseminister Roberto Speranza.

Tiltaket innføres for å demme opp for deltavarianten av covid-19, som for tiden sprer seg rakst Storbritannia.

Deltavarianten er foreløpig ikke utbredt i Italia, men helsemyndighetene advarer om at også er fare for en kraftig smitteøkning av denne virusvarianten.

Italia har jevnt og trutt lettet på koronarestriksjonene de siste ukene, og landet jobber med å få på plass ett vaksinepass som muliggjør reise innad i EU.

