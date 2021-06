Medier: Svensk politi etterforsker storsvindel med koronatester

utenriks

Aftonbladet skriver lørdag at et privat helseforetak har utført PCR-tester og solgt koronasertifikat uten å ha sendt inn prøvene til analyse. Den hovedmistenkte mannen kan ha dratt inn over hundre millioner kroner under pandemien, ifølge Aftonbladet.

Ifølge Expressen er den mistenkte hovedmannen i 30-årene. Både han og en lege i 50-årene som er mistenkt for å ha undertegnet falske testresultater og koronasertifikater, er ifølge avisa etterlyst. Det samme er en mann i 40-årene.

Varetektsfengsling

Ytterligere tre personer er pågrepet og ble lørdag varetektsfengslet i Stockholm. De er mistenkt for blant annet grov smittespredning og bedrageri.

– Samtlige avviser straffskyld, sier aktor Alexandra Bittner til nyhetsbyrået TT.

Hun vil ikke kommentere etterforskningen ytterligere og vil heller ikke bekrefte at tre personer er etterlyst i saken.

Selskapet skal ha tilbudt PCR-tester og koronasertifikater som de kunne bruke ved utenlandsreiser. Prisen var ifølge avisene totalt rundt 1.500 kroner for test og sertifikat, og selskapet drev klinikker i Stockholm og en rekke andre steder i landet.

Razzia

Til sammen seks personer skal altså være mistenkt i saken, som ifølge Aftonbladet nå har høyeste prioritet hos politiet i Stockholm. Politiet har sammen med inspeksjonen for helse og omsorg slått til på en rekke adresser i hovedstadsområdet den siste uken.

Ved flere anledninger fant de lokaler som i stor grad var ryddet ut av, men som hadde spor av prøvetakingsvirksomhet, erfarer Aftonbladet.

Uvitende om smitte

Expressen skriver at politiet fant ansatte i noen lokaler, og at de fortalte at de tjente opptil 130 kroner timen. De fikk også status som mistenkt i etterforskninger. Én ansatt skal ha fortalt til politiet at han reagerte på at testresultatene aldri kom tilbake som positive.

– Frykten er at personer som har fått et falskt negativt resultat, ikke har fått behandling i tide. Et annet aspekt er alle som har reist rundt i verden og som har vært uvitende om at de var smittet, sier en ikke navngitt myndighetskilde til Aftonbladet.

(©NTB)