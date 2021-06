Löfven med kompromissforslag for å redde regjeringen

utenriks

Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf presenterte kompromisset på en pressekonferanse søndag.

Forslaget går ut på at partene i boligmarkedet skal forhandle fram til 1. september for å finne en løsning på det omstridte spørsmålet om frislipp av leiepriser i nybygde boliger.

Hvis partene blir enige, vil regjeringen legge seg på samme linje.

Alle de såkalte januarpartiene – regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet samt støttepartiene Centerpartiet og Liberalerna – er enige om kompromisset.

– Våre fire partier har ulike tilnærminger i saken, men er enige om å finne en løsning. Vi forventer at de øvrige partiene tar ansvar for ikke å dra landet inn i en politisk krise, sa Löfven på pressekonferansen.

Det er regjeringens arbeid med et forslag om leieprisene som har fått Vänsterpartiet til å trekke sin støtte til regjeringen. I utgangspunktet er det dermed flertall for et mistillitsforslag som Riksdagen skal stemme over mandag.

