Löfven holder pressekonferanse etter mistillitsvotum

utenriks

Pressekonferansen holdes digitalt.

Löfvens regjering, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, vil etter alt å dømme få Riksdagens flertall mot seg under avstemningen, som startet klokka 10.00.

Han har da to valg, enten å gå av eller bruke opptil en uke på å skrive ut nyvalg.

Går han av, vil det i så fall bety at lederen for Riksdagen, talmann Andreas Norlén, må starte sonderinger for å finne ut om det er mulig å få parlamentarisk flertall for en borgerlig regjering eller en ny Löfven-regjering.

