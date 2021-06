Statsministeren leder valget i Armenia

utenriks

I valgkampen har det vært tett løp mellom statsministeren og tidligere president Robert Kotsjarjan.

Pasjinian påberop seg seier etter at stemmene fra over 30 valgdistrikter var telt opp.

– Armenias befolkning har gitt vårt parti mandat til å lede landet og til å la meg personlig lede landet som statsminister, sa han i en tale på Facebook natt til mandag.

Hans parti ledet da med 58,5 prosent, langt foran den tidligere presidentens allianse med 18,5 prosent.

Landet har vært preget av politisk uro siden krigen i fjor. Pasjinian mistet mye av sin appell hos velgerne etter det ydmykende nederlaget, som endte med at Armenia måtte oppgi kontrollen over områder i og rundt den omstridte regionen Nagorno-Karabakh.

Tidligere i år hevdet Pasjinian å ha avverget et forsøk på militærkupp. Formelt gikk statsministeren av i april, men han har fortsatt som midlertidig regjeringssjef fram mot valget.

Hele 21 partier fordelt på fire politiske blokker deltar i valget, men hovedkonkurrentene anses å være Pasjinians parti og blokken under ledelse av Kotsjarjan. For å kunne danne regjering, kreves det et flertall på 54 prosent av setene i nasjonalforsamlingen.

Valgdeltakelsen ble høyere enn først antatt. Tross en hetebølge, møtte nesten 50 prosent av landets 2,6 millioner stemmeberettigede opp. Valgobservatører sier oppmøtet var bedre enn ventet.

(©NTB)