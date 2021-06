Franske ledere tiltalt for å ha bistått Gaddafi med overvåking

utenriks

Den tidligere lederen for selskapet Amesys, Philippe Vannier, er tiltalt for «medvirkning til tortur-handlinger», opplyser International Federation of Human Rights (FIDH). Dette bekreftes av kilder i det franske rettsvesenet.

Sjefen for Nexa Technologies, Olivier Bohbot, er tiltalt for «medvirkning til tortur-handlinger og tvungne forsvinninger», og det samme er to andre ledere i selskapet.

De to franske selskapene anklages for å ha solgt teknisk utstyr for overvåking av internettbrukere til Libya og Egypt, der makthaverne har benyttet utstyret til å spore opp og slå til mot motstandere av regimet. Flere opposisjonelle skal ha blitt torturert og drept som følge av dette.

Salget til Libya fant sted i 2007, da landets mangeårige leder Muammar Gaddafi fortsatt satt ved makten. Dette bekreftes av Amesys, som påpeker at Gaddafi samme år var gjest hos Frankrikes daværende president Nicolas Sarkozy i Paris.

Etter at Gaddafi ble styrtet og drept i 2011, gikk flere ofre for overvåking sammen om et gruppesøksmål mot de to franske selskapene.

Ifølge tiltalen solgte Nexa i 2017 også en oppdatert versjon av Amesys-programvaren Cerebro til Egypt, der kuppmakeren Abdel Fattah al-Sisi styrer.

Ifølge FIDH etterforsker fransk påtalemyndighet nå også salg av tilsvarende teknologi til Saudi-Arabia.

(©NTB)