Over 40 drept i flyangrep mot marked i Tigray

utenriks

To leger og en sykepleier i regionhovedstaden Mekele sier til nyhetsbyrået AP at de ikke kan bekrefte hvor mange som er døde. En av legene sier helsearbeidere på stedet har meldt om «over 80 døde sivile». Nyhetsbyrået Reuters melder om minst 43 døde.

Av frykt for gjengjeldelse ønsker helsearbeiderne som uttaler seg, ikke å bli navngitt. En lokal kvinne forteller til Reuters at markedet var fullt av familier, og at det ikke var væpnede styrker i området. Opplysningene har ikke latt seg bekrefte.

Holdt tilbake

Sårede som behandles på sykehus i Mekele, sier til helsepersonell at et fly slapp en bombe over markedet i Togoga. Blant de seks pasientene der er en toåring og en seksåring, forteller en sykepleier.

En ambulanse med en såret baby ble hindret og holdt tilbake i to timer, og babyen døde på vei til sykehuset, sier sykepleieren.

En talsmann for Etiopias væpnede styrker vil ikke kommentere dødstallet, men sier at flyangrep er en vanlig militær taktikk. Han sier at regjeringsstyrkene ikke går etter sivile mål. Statsministerens kontor har foreløpig ikke svart på en forespørsel om å kommentere angrepet.

Hindret av soldater

En kolonne med ambulanser som forsøkte å nå Togoga, fikk tirsdag ettermiddag ordre fra soldater nær byen Tukul om å gjøre vendereis, opplyser helsearbeidere. Senere på dagen og onsdag, ble flere ambulanser sendt tilbake, men en gruppe helsearbeidere som valgte en annen rute, kom fram til stedet tirsdag.

Hailu Kebede, utenrikspolitisk talsmann i opposisjonspartiet Salsay Woyane i Tigray, sier et vitne som flyktet fra Togoga talte flere enn 30 lik. Andre vitner forteller at de så over 50 drepte.

Intense kamper

– Det var forferdelig, sier en ansatt i en internasjonal bistandsorganisasjon, som sier han har snakket med kolleger og andre som var på stedet.

– Vi vet ikke om flyene kom fra Etiopia eller Eritrea. De søker fortsatt etter døde. Over 50 mennesker ble drept, kanskje enda flere, sier han.

Det påståtte angrepet skjedde samtidig som noen av de mest intense kampene siden konflikten startet i november. Etiopiske styrker får støtte fra nabolandet Eritrea i kampen mot lederne i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som har styrt Tigray som en stat i staten.

(©NTB)