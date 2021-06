Storbritannia avviser melding om varselsskudd mot britisk marinefartøy i Svartehavet

utenriks

Meldingen om de angivelige varselsskuddene ble spredt av russiske nyhetsbyråer onsdag. Britiske myndigheter avviser dem helt.

– Ingen varselsskudd er rettet mot HMS Defender. Det britiske marinefartøyet seiler fredelig gjennom ukrainsk farvann i tråd med internasjonale regler, heter det i meldingen.

Departementet føyer til at Russland later til å gjennomføre en skyteøvelse i Svartehavet, og at det er sendt et forhåndsvarsel om dette.

– Ingen skudd er rettet mot HMS Defender og kan ikke bekrefte påstanden om at det sluppet bomber ved skipet, står det videre.