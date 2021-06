utenriks

– Jeg kjenner ikke alle omstendighetene som ble vurdert, men det virker på meg, i tråd med alle retningslinjer, at det ser passende ut, sa presidenten etter at dommen var kjent.

Floyd døde under en brutal pågripelse i mai i fjor. Bildene av Chauvin med kneet på Floyds nakke vekket voldsomme reaksjoner over hele verden. Ordene «I can't breathe» ble et slagord for Black Lives Matter-bevegelsen.

