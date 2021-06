EU-byrå vil ha kortere tid mellom vaksinedoser

utenriks

– La oss ikke glemme at vi har en europeisk befolkning der 40 prosent av dem over 60 fortsatt ikke er fullvaksinert, sier ECDCs overvåkingssjef Bruni Ciancio til dansk TV2.

ECDC anslår at deltavarianten er 40 til 60 prosent mer smittsom enn alfavarianten. De anslår at delta-viruset i løpet av noen måneder vil stå for ni av ti smittetilfeller.

Ciancio sier at deltavarianten er «en ny trussel på horisonten». Derfor oppfordrer ECDC landene til å vaksinere alle over 50 år og sårbare grupper så raskt som mulig.

Statens Serum Institut i Danmark sier at man trolig er noe mindre beskyttet mot deltavarianten når man kun har fått én dose. Med to doser er man godt beskyttet. Dette er også bakgrunnen for ECDCs anbefaling.

