Politiet: Flere drept og skadd i knivangrep i Würzburg i Tyskland

– Vi har pågrepet en mistenkt. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at det er en gjerningsmann til. Det er ingen fare for befolkningen, skriver politiet i det bayerske distriktet Unterfranken på Twitter.

Politiet oppgir at de pågrep gjerningsmannen etter å ha skutt ham. Mainfranken24.de skriver at han ble skutt i beina.

Ifølge Bild er seks skadd i tillegg til de drepte, DPA melder at fem er skadd mens BR24 skriver at det er hele 15. Politiet har bare oppgitt at flere er drept og skadd, men ikke hvor mange. Gjerningsmannen hadde psykiske lidelser, ifølge BR24.

Bild omtaler en video som skal ha blitt tatt av et vitne på stedet. På filmen kan man se en barbeint mann som er iført grå bukser og en beigefarget trøye. Han veiver med en kniv som er rundt 20 centimeter lang.

På videoen ser man personer som prøver å holde ham tilbake, og en person roper at mannen har stukket ned kvinne. Det blir kastet en stol mot ham, og enda en person forsøker å stanse ham med en kjepp eller en stokk.

Politiet ber folk om å ikke spre rykter og gjetninger. De har satt i gang en stor aksjon, og de har sperret av Barbarossaplatz i sentrum av byen.

Det bor rundt 130.000 personer i Würzburg, som ligger mellom Frankfurt og Nürnberg.