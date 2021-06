Regjeringskoalisjonen i Polen har mistet majoriteten i nasjonalforsamlingen

utenriks

De tre var kritisk til regjeringens politikk, spesielt planene om å fase ut kullkraft.

Det er ikke ventet at den nye situasjonen vil føre til at regjeringen må gå, siden den kan regne med støtte fra småpartier i viktige avstemninger. Regjeringspartiet PiS (Lov og rettferdighet) og de to mindre partnerne i koalisjonen har nå 229 av de 460 setene i nasjonalforsamlingen.

Regjeringen har hatt makten siden 2015 og har havnet på kollisjonskurs med EU i en rekke saker som spenner fra domstolenes uavhengighet til klimatiltak.

