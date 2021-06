Delta plussvarianten oppdaget i Danmark

utenriks

En passasjer som kom med fly fra Portugal, er bekreftet smittet med delta pluss-varianten, ifølge Statens Serum Institut.

Delta pluss er en variant av deltavarianten som kom fra India, og den regnes for å være betydelig mer smittsom enn andre kjente varianter.

I tillegg mener man at den er mindre følsom for antistoffer, noe som kan bety at de eksisterende vaksinene gir mindre beskyttelse.

Deltavarianten ble første gang registrert i India i april. Siden er den oppdaget blant annet i Portugal og Storbritannia.

