Matt Hancock går av som helseminister i Storbritannia

utenriks

Hancock er gift, og overvåkingsbildet der han kysser en ansatt i departementet, har vekket stor oppsikt. Bildet ble slått opp over hele The Suns forside fredag.

Bildet var tatt 6. mai, mer enn en uke før reglene for sosial distanse for folk fra forskjellige husstander ble opphevet.

Hancock har vært den britiske regjeringens frontfigur i kampen mot pandemien og vaksinekampanjen, og uforsiktigheten med tanke på smitte ble derfor en sentral sak.

– Regjeringen skylder folk som har ofret så mye under pandemien å være ærlig når vi har sviktet dem, slik jeg har gjort ved å bryte reglene, skriver Hancock i et brev til statsminister Boris Johnson.

Beklager

Han ber om unnskyldning for å ha brutt reglene og ber også familien og de nærmeste om unnskyldning.

– Det siste jeg ønsker er at mitt privatliv skal ta oppmerksomheten vekk fra fokuset på å lede oss ut av denne krisen, sier den tidligere helseministeren.

Johnson sier han er lei seg for avskjedssøknaden, og han sier at Hancock kan være stolt av innsatsen. Statsministeren støttet først Hancock etter at han innrømmet å ha brutt reglene for sosial distanse.

Samtidig skulle Hancock fronte restriktive smittevernregler på vegne av regjeringen, blant annet begrensninger på hvor mange som kan delta i begravelser. Denne og andre meldinger om regelbrudd har ført til beskyldninger om hykleri fra de britiske opposisjonspartiene.

Bildet i The Sun skal være skaffet til veie av en varsler og stammer tilsynelatende fra et overvåkingskamera.

Spørsmål

Labour krever også svar fra regjeringen på spørsmål om utnevnelsen av rådgiveren. At den tidligere lobbyisten Gina Coladangelo var blitt en nær medarbeider til ministeren, skal ikke ha blitt gjort kjent.

Coladangelo er også gift, og hun og Hancock skal først ha møttes på universitetet.

Hancock sto også i sentrum for en annen oppsiktsvekkende sak tidligere i måneden, da den tidligere regjeringsrådgiveren Dominic Cummings delte en melding der helseministeren tilsynelatende ble omtalt i nedsettende vendinger. Avsenderen skal ha vært statsminister Boris Johnson.

Meldingen skal være sendt med tjenesten WhatsApp og er ifølge Cummings fra en tråd der han og Johnson i fjor vår diskuterte helseministerens arbeid for å øke testkapasiteten tidlig i pandemien.

I det som fremstår som et svar fra Johnson, beskrives Hancocks innsats som «fullstendig j***a ubrukelig», skriver Sky News.

Javid ny helseminister

Etter Hancocks avgang er tidligere finansministeren Sajid Javid bekreftet som ny britisk helseminister, opplyser Johnsons kontor ifølge BBC.

Javid gikk overraskende av fra finansministerposten i februar 2020. Etter avgangen pekte britiske medier på krangling mellom Javid og Dominic Cummings som en del av forklaringen. Siden den gang har imidlertid den innflytelsesrike og frittgående rådgiveren forlatt stillingen, og han ligger nå i en åpen krangel med Boris Johnson.