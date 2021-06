Nesten normalt i Nederland etter gjenåpning

utenriks

Den eneste betydelige regelen som fortsatt står ved lag, er en regel om halvannen meters avstand til andre personer.

Kan man ikke holde seg så langt borte, for eksempel på nattklubber eller større arrangementer, er adgang bare tillatt med en negativ test eller vaksinesertifikat.

Over 15 måneder etter nedstengningen gjenåpnet nattklubber og diskotek ved midnatt natt til lørdag. Restriksjoner er også opphevet for restauranter, museer og teatre, og fotballfans kan nå se EM-kampene sammen på kafeer og puber.

Påbudet om munnbind er også opphevet, med unntak bare for busser og tog, flyplasser og test- og vaksinesentre.

Nederland registrerer for tiden rundt 29 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uka. Over 50 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose, og hver tredje er fullvaksinert.

(©NTB)