Forskere: India kan ha over 1 million koronadødsfall

Helt siden India ble det hardest rammede landet i koronapandemien tidligere i år, er det blitt hevdet at det er store mørketall i den offisielle statistikken. Det er blant annet blitt pekt på at det utføres langt flere kremasjoner etter retningslinjene for hvordan en koronasmittet person skal kremeres enn de offisielle dødstallene viser.

Forskere ved Washington-universitetets institutt for helsedata har utviklet en modell som anslår at det virkelige tallet på koronadødsfall i landet er på over 1,1 millioner, melder Wall Street Journal.

Ifølge forskningssjef Christopher Murray fanger India etter deres anslag kun opp 3 til 5 prosent av den reelle smitten i landet.

Fulle sykehus

Det pekes på flere forklaringer på mørketallene, som at fulle sykehus avviste pasienter da smitten var på sitt verste, og at folk dermed døde hjemme og ikke ble registrert. Samtidig har flere fattige familier ikke hatt mulighet til å få sine nære testet for viruset.

Wall Street Journal skriver at matematiker Murad Banaji ved Middlesex-universitetet i London har laget en modell som anslår at det reelle dødstallet kan være fem ganger så høyt som det offisielle, altså tett opp mot 2 millioner.

Det tallet har Banaji kommet fram til ved å se på dødstallene totalt, og undersøkelser av hvor mye antistoff befolkningsgrupper i India har i kroppen.

Avisa har ikke fått svar på henvendelser til indiske myndigheter om en kommentar på saken. Helsemyndighetene i landet har tidligere understreket behovet for robuste systemer som registrerer antall dødsfall i pandemien.

Få vaksinerte

India med sine 1,3 milliarder innbyggere ble hardt rammet da den mer smittsomme deltavarianten herjet der tidligere i år.

Så langt er bare rundt 4 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert, mens rundt 17 prosent har fått minst én dose. Landet sliter med å få tak i nok vaksiner til å nå myndighetenes mål om å vaksinere 10 millioner per dag.

