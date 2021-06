Minister: Mye tyder på et islamistisk motiv for knivangrepet i Würzburg

utenriks

Delstatsminister Joachim Herrmann viser overfor Bild til at det ble funnet islamistisk propaganda i ransakelsen av gjerningsmannens tilholdssted, og at han hadde snakket om å bidra til jihad, eller hellig krig.

– I lys av hva vi har funnet, er det mye som tyder på at dette kan ha vært en islamistisk-motivert handling, sier Herrmann.

Mannen som er pågrepet for knivangrepet er en somalisk statsborger, som har fått beskyttelsesstatus i Tyskland. Herrmann sier at det vil være klokt å gjennomgå flyktninglovverket etter valget i høst, og revurdere hva som kan føre til at en slik status blir inndratt.

Den 24 år gamle mannen har ifølge forsvareren psykiske problemer. Fengselet han sitter i har tatt grep for å beskytte ham mot seg selv. Politiet etterforsker om det var psykiske lidelser som utløste mannens handlinger, eller om han var radikalisert.

