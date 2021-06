Sveriges statsminister Stefan Löfven kaster inn håndkleet

utenriks

– Dette er den vanskeligste politiske beslutningen som jeg noensinne har tatt, sa Löfven da han kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse mandag formiddag.

Beslutningen ble tatt én uke etter at hans sosialdemokratiske regjering ble felt i en mistillitsavstemning i Riksdagen.

Han sa også at han hadde tatt beslutningen i helgen etter at han i hele forrige uke har forsøkt å finne støtte til en ny regjering med utgangspunkt i Socialdemokraterna.

Det har han foreløpig ikke lyktes med.

– Best for Sverige

– Vi har en pandemi og vet ikke hvordan utviklingen blir i høst, og Sveriges beste går først. Pandemien er faktisk fortsatt her, og jeg er overrasket over at noen ser ut til å ha glemt det, sa Löfven.

Nå er det leder i Riksdagen, Anders Norlén, som får i oppgave å finne ut om det er grunnlag for en ny regjering.

Löfven sier han stiller seg til disposisjon og er villig til å lede en ny regjering.

Etter mistilliten forrige mandag hadde han valget mellom å gå av eller skrive ut ekstravalg. Han sier han har konkludert med at det er best for Sverige å ikke skrive ut ekstravalg fordi han frykter det ville tatt lang tid å få på plass en ny regjering.

Ekstravalget ville først kunne vært holdt i september, samtidig som det kunne tatt lang tid å få på plass en regjering med parlamentarisk flertall.

Sverige holder ordinært valg på ny nasjonalforsamling om et drøyt år. Dette valget ville også blitt gjennomført hvis Löfven hadde skrevet ut ekstravalg.

Ny høyreregjering?

Löfvens beslutning kan bety at det ender med at Moderaterne greier å danne en ny borgerlig regjering med støtte fra Sverigedemokraterna.

Men Löfven er ikke sikker på om det finnes parlamentarisk grunnlag for dette ettersom det er samme mandatfordeling i Riksdagen som etter valget i 2018.

Den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen har bestått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Den har hatt parlamentarisk støtte fra sentrumspartiene Liberalerna og Centerpartiet, samt Vänsterpartiet, som er SVs søsterparti.

Vänsterpartiet stemte ja til mistillitsforslaget, som skyldtes en mulig fristilling av husleieprisene på nye boliger, og som ble fremmet av Sverigedemokraterna.

Liberalerna har varslet at partiet nå ønsker å støtte en ny borgerlig regjering, ikke en rødgrønn regjering slik det har gjort siden januar 2019.