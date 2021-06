utenriks

Ifølge den britiske avisen presser statsminister Boris Johnson på for å få på plass en plan raskt. Det har i år ankommet over 5.600 asylsøkere til Storbritannia via Den engelske kanal.

Avisen siterer kilder i det britiske innenriksdepartementet som sier at innenriksminister Priti Patel drøfter et mulig samarbeid med den danske regjeringen om å opprette et mottakssenter for asylsøkere i Rwanda.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

