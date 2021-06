Medier: Kongen av Eswatini flyktet fra landet etter uro

utenriks

Den sørafrikanske kringkasteren SABC melder mandag kveld at kongen av Eswatini, Mswati III, har flyktet fra landet på grunn av vold i gatene.

AllAfrica skriver at politiet har brukt tåregass og skutt med skarpt for å oppløse demonstrasjoner, og at flere er skadd, blant dem to journalister.

Folk har demonstrert for demokrati i Eswatini, som het Swaziland fram til 2018, den siste tiden. Demonstrantene har krevd å få velge sine ledere, og få en slutt på systemet der kongen har all makt og peker ut regjeringen, dommere og tjenestemenn.

Demokratigruppene i landet er forbudt etter terroristlover.

