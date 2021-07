Canadisk by brent ned i skogbrann

utenriks

De rundt 1.000 innbyggerne i Lytton, 15 mil nordøst for Vancouver, fikk bare minutter på seg til å rømme byen onsdag kveld etter at gradestokken dagen før kom opp i 49,6 grader.

Sikkerhetsminister i British Columbia, Mike Farnworth, sier at de fleste bygningene i byen er gått opp i flammer, og at enkelte av innbyggerne ikke er gjort rede for.

Brannmannskaper har ikke kontroll på brannen som raser over et område på 80 kvadratkilometer.

Hetebølgen de siste dagene omfatter også provinsene Alberta, Saskatchewan og Manitoba, samt de amerikanske delstatene Washington og Oregon, der temperaturen flere dager på rad var over 47 grader.

