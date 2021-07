Flere funnet i live etter jordskred i Japan

utenriks

TV-bilder viser en stor mengde gjørme som rammer bygninger i en skråning i byen Atami, mens mennesker løper vekk. To kvinner er så langt bekreftet omkommet. De skal ha blitt skylt på sjøen av jordmassene.

Redningsarbeidet pågikk for fullt lørdag kveld lokal tid i et forsøk på å finne flere overlevende under restene av de ødelagte bygningene. Seks personer er funnet i live mens et titall personer fortsatt er savnet.

Skredet inntraff etter flere dager med kraftig regnvær, som også har ført til store problemer for togtrafikken.

Om lag 25.000 mennesker har fått beskjed om å ta seg til tryggere områder, og myndighetene har erklært en krisesituasjon i området. Statsminister Yoshihide Suga har dessuten innkalt regjeringen til krisemøte.

Jordskredene ser ut til å ha rammet området flere ganger i rask rekkefølge. Bygninger ble feid over ende og knust, og jordmassene tok også med seg en rekke biler.

Atami ligger i et populært ferieområde ved stillehavskysten cirka 10 mil sørvest for Tokyo. Området som ble rammet, heter Izusan, og huser både boliger, butikker og en berømt helligdom.

