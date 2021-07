Over 2.000 har flyktet fra vulkan på Filippinene

utenriks

Vulkanen Taal ligger ved en pittoresk innsjø bare 5 mil sør for Manila. De siste dagene har den spydd ut svoveldioksid, noe som har ført til at det ligger et tykt skylag over hovedstaden og flere omkringliggende provinser.

Minst 2.400 mennesker har forlatt hjemmene sine etter at regjeringen ba folk evakuere, sier tjenestemannen Joselito Castro.

– Vi forventer at flere innbyggere kommer til å evakuere de neste dagene, sier han.

Flere av de evakuerte er innlosjert i skoler som er stengt som følge av koronapandemien.

