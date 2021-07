Resten av blokka i Miami er jevnet med jorden

utenriks

Rivingen fant sted like før klokka 3 lokal tid. På en pressekonferanse søndag sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke at rivingen skulle skje ved bruk av «små, strategisk plasserte eksplosiver». Den er «kritisk» for å utvide letingen, sa hun videre.

Etter at bygningen kollapset 24. juni, er 24 personer funnet døde, mens 121 fortsatt ikke er gjort rede for.

Det har vært økende bekymring de siste dagene for at bygget er såpass skadd i strukturen at det kunne rase sammen over redningsarbeiderne, og letingen ble lørdag satt på vent.

Det ble derfor besluttet å rive resten, og rivingen ble framskyndet fordi orkanen Elsa er på vei. Kraftige vindkast kunne bidra til at det svekkede bygget raste sammen.

– Frykten er at Elsa kan bringe bygget ned for oss, men i feil retning, sa ordføreren i Surfside, Charles Burkett.

