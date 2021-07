utenriks

Uttalelsen fra Andreas Norlén – som har den svenske tittelen talmann- kommer etter at Centern har sagt at de vil «slippe fram» den sosialdemokratiske partilederen som sjef for en ny regjering.

Det er likevel ikke klart om Löfven har nok støtte til å få godkjent en ny regjering. Han trenger ikke flertall i Riksdagen, men klarer seg så lenge det er færre som stemmer mot en ny regjering enn for.