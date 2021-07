Siste dag for Löfven til å sikre støtte til ny regjering

utenriks

Löfven kan også be om å få lenger tid til sonderingene.

Han er avhengig av støtte fra 175 representanter i Riksdagen, og greier det akkurat hvis alle representantene i både Centerpartiet og Vänsterpartiet stemmer ja sammen med Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Ifølge Svenska Dagbladet har Centerpartiet i helgen blitt enige om å stemme fram Löfven som statsminister.

Mandag formiddag melder dessuten Sveriges Radio at Socialdemokraterna har innkalt partiledelsen til et ekstramøte klokka 11.

En eventuell avstemning i Riksdagen kan først skje onsdag.

Støtte fra Centern

En utfordring for Löfven er at Centerpartiet fortsatt ikke vil samarbeide med Vänsterpartiet. I løpet av helgen skal derfor Centerpartiet også ha bestemt seg for å legge fram sitt eget forslag til statsbudsjett til høsten.

Löfven har sagt at han går av hvis regjeringen hans ikke greier å sikre seg nok budsjettstøtte til høsten.

Også Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar har meldt at partiet er klar til å stemme fram Löfven som ny statsminister etter at Centerpartiet droppet kravet om frislipp av utleieprisene på nye boliger.

Dadgostar har samtidig vært helt klar på at det ikke er aktuelt for Vänsterpartiet å støtte en ny Löfven-regjering hvis partiet ikke får politisk innflytelse.

Det var husleiestriden som fikk Vänsterpartiet til å stemme ja til et mistillitsforslag mot Löfvens rødgrønne regjering sammen med tre høyrepartier for to uker siden. En uke senere, forrige mandag, varslet Löfven sin avgang i stedet for å skrive ut nyvalg.

Kristersson først

Etter at Löfven meldte sin avgang, har Riksdagens talmann Andreas Norlén, tilsvarende stortingspresident i Norge, måttet be ulike partiledere undersøke om de kan samle nok parlamentarisk støtte til en ny regjering.

Norlén ga først oppgaven til Ulf Kristersson, leder i Sveriges største borgerlige parti Moderaterna. Men Kristersson ga opp forsøket etter to dager. Deretter overtok Löfven stafettpinnen.

Norlén kan gi regjeringsoppdraget til ulike partiledere fire ganger. Hvis ingen lykkes med å sikre seg parlamentarisk flertall, må han skrive ut nyvalg.

Löfven leder nå en overgangsregjering med svært begrenset mandat fram til en ny regjering er på plass.

